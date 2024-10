Alex Balaio não exibe podcast gravado com Haline Sampaio após pedido de André Valadão

Haline Sampaio, mãe da criança de cinco anos envolvida no caso de abuso pelo marido da cantora gospel Heloísa Rosa, foi convidada para gravar um episódio do podcast de Alex Balaio. Durante mais de duas horas de conversa, Haline compartilhou detalhes sobre o caso e as dificuldades enfrentadas por sua família. O episódio foi gravado e anunciado nas redes sociais de Haline, mas até o momento, o programa não foi ao ar.

De acordo com Haline, Alex Balaio entrou em contato após a gravação e explicou que, apesar de ser o apresentador, ele não tem controle total sobre a publicação dos episódios, já que o podcast é uma parceria com André Valadão. A decisão de não exibir a entrevista teria sido influenciada por Valadão, que pediu que Alex consultasse os pastores Luciano Subirá e Paulo Subirá, além de Heloísa Rosa, antes de publicar o conteúdo.

Por conta de dificuldades de agenda e respostas pendentes dos citados, o podcast permanece fora do ar.

A ausência da entrevista causou estranheza entre os seguidores, que questionaram a decisão nas redes sociais do podcast. A publicação do episódio segue incerta.

