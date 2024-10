Alex homenageia Raphael Veiga pelos 100 gols no Palmeiras

Alex, um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, prestou uma homenagem especial a Raphael Veiga, que recentemente atingiu a impressionante marca de 100 gols pelo clube. Essa conquista é significativa, pois não era alcançada desde 1994. Em suas redes sociais, Alex compartilhou uma imagem de seu filho vestindo a camisa do Palmeiras e relembrou um jantar em que teve a oportunidade de conversar sobre a carreira de Veiga e sua paixão pelo futebol. Durante a postagem, Alex enfatizou o carinho que Veiga sempre demonstrou por seu filho, lembrando que, na época do jantar, o meia ainda estava distante de atingir a centena de gols.

O gol que selou essa marca histórica para Veiga aconteceu em um empate emocionante contra o Fortaleza, que terminou em 2 a 2. Alex não hesitou em parabenizar Veiga e sua família, sublinhando a relevância de sua trajetória no clube e no cenário do futebol brasileiro. Com essa conquista, Veiga se tornou o 18º maior artilheiro da história do Palmeiras, superando a marca de Edmundo. O Palmeiras, por sua vez, se prepara para um importante confronto contra o Corinthians, marcado para segunda-feira (4), às 20h, na Neo Química Arena.

Atualmente, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, somando 61 pontos, apenas três a menos que o líder Botafogo. A expectativa para o clássico é alta, e a equipe busca consolidar sua posição na tabela, contando com a contribuição de jogadores como Veiga, que se destacam em momentos decisivos.

