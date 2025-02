A Amazon começou a enviar convites para um evento de dispositivos e serviços marcado para o dia 26 de fevereiro na cidade de Nova York. Os convites individuais não revelam muitos detalhes, mas o logotipo azul em espiral sugere fortemente a apresentação da nova versão da Alexa, a assistente virtual da empresa.

A suspeita de que o evento seja focado na Alexa se fortaleceu quando os cinco convites diferentes enviados pela Amazon foram combinados, revelando que as imagens formam a palavra “Alexa” (Via: TheVerge).

Amazon prepara terreno para o lançamento da nova Alexa

A nova Alexa, equipada com inteligência artificial (IA) e modelos de linguagem de larga escala (LLMs), é aguardada com expectativa desde o anúncio da Amazon em setembro de 2023. A empresa adiou o lançamento da assistente digital aprimorada, levantando rumores sobre desafios técnicos e estratégicos.

Este será o primeiro grande evento organizado por Panos Panay desde que assumiu a liderança da equipe de Dispositivos e Serviços da Amazon em 2023, substituindo Dave Limp. Panay, ex-Microsoft, é responsável por produtos como Echo, Fire TV, Kindle e Alexa.

Convites enviados pela Amazon formam a palavra Alexa. (Imagem: Amazon)

Expectativas e futuro da Alexa

A nova Alexa promete ser mais inteligente e capaz de interagir de forma mais natural e completa com os usuários. A Amazon não confirmou se a nova versão da Alexa terá custos adicionais, mas a expectativa é que a empresa ofereça diferentes planos para a assistente virtual.

Leia mais:

Com o avanço da IA e o crescimento da concorrência no mercado, a Amazon busca fortalecer sua posição com a nova Alexa. O evento de fevereiro será uma oportunidade para a empresa apresentar suas estratégias para o futuro da assistente virtual.

O post Alexa com IA? Amazon já tem data para apresentar nova versão apareceu primeiro em Olhar Digital.