Alexander Stubb é eleito novo presidente da Finlândia

Candidato do partido da Coligação Nacional é considerado conservador e já foi primeiro-ministro do país

Eleito presidente neste domingo (11.fev), Stubb é a favor de uma cooperação da Finlândia com a Otan Reprodução/Instagram @alexstubb

PODER360 11.fev.2024 (domingo) – 17h43



Ex-primeiro-ministro da Finlândia, Alexander Stubb foi eleito neste domingo (11.fev.2024) como o novo presidente do país, com 51,6% dos votos contra 48,4% de adversário Pekka Havisto, do partido Aliança dos Verdes.

A eleição de Stubb se dá menos de 1 ano depois de o país ingressar oficialmente na Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) –bloco defendido pelo presidente eleito.

Stubb já defendeu em mais de uma ocasião o ingresso da Finlândia na organização. À época, quando o país se tornou o 31º a integrar o grupo, Haavisto era o ministro das Relações Exteriores.

O presidente eleito é a favor da cooperação com o grupo e deve permitir a entrada permanente de tropas da Otan na Finlândia e o transporte de armas nucleares no país.

Na Finlândia, a influência política da Rússia depois da 2ª Guerra Mundial é vista de forma crítica. Conforme a agência estatal alemã DW, o desejo de proteção pela aliança militar ocidental na Finlândia agora parece mais importante do que a antiga tradição de neutralidade.