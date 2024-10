Alexandre Correa reage após Ana Hickmann expor falsificação

O empresário Alexandre Correa, que vive um embate judicial com a ex-mulher, a apresentadora Ana Hickmann, se pronunciou após a equipe da artista afirmar que uma perícia teria comprovado que a assinatura dela que aparece em um contrato bancário é falsa. O ex-companheiro da contratada da Record falou exclusivamente à coluna.

Primeiro, Alexandre Correa afirmou que não comentaria o comunicado divulgado pela equipe de Ana Hickmann. “A assessoria da Ana Hickmann opera na destruição da minha imagem há 11 meses, então não vou comentar nenhuma situação que venha daquele bando de criancinhas. Ainda estou aguardando algumas repostas”, disse.

Em seguida, o empresário voltou a fazer uma série de acusações contra a ex-esposa. “Ana Hickmann criou duas empresas laranjas e usou a conta da irmã [Isabel Hickmann] pra desviar recursos da Rede Record de Televisão. Ana Hickmann cometeu fraude patrimonial ao escoar dinheiro pra sua irmã Fernanda Hickmann”, afirmou o empresário.

“Então, nós estamos tratando de fraude patrimonial, fraude contra credor, falsa acusação, falsa comunicação de crime e denunciação caluniosa”, reforçou. O ex-marido revelou estar “exausto” de todas as acusações envolvendo a ex-mulher. “É quase um ano no meio desse tiroteio e eu estou exausto, de saco cheio. E a assessoria da Ana semeia esse ódio contra mim”.

Mais cedo, Bruno Ferullo, advogado de Alexandre Correa e de Claudia Helena, se pronunciou. Ele contestou a perícia e disse que o laudo não aparece junto ao inquérito. “Até o presente momento, não há qualquer laudo pericial oficial juntado ao Inquérito Policial, motivo pelo qual não há o que se manifestar acerca da suposta informação da defesa da Ana”.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Alexandre Correa falou sobre uma tentativa de suicídio nas redes sociais Reprodução 2 de 6 Alexandre Correa é acusado de agressão por Ana Hickmann Instagram/Reprodução 3 de 6 Ex-advogado de defesa processa Alexandre Correa, diz site Instagram/Reprodução 4 de 6 Ana acusou Correa de fraudar as suas assinaturas Instagram/Reprodução 5 de 6 Alexandre Correa Reprodução/Instagram 6 de 6 Alexandre Correa Reprodução

Assinatura falsificada

A equipe de Ana Hickmann afirmou nesta quarta-feira (23/10), por meio de uma nota, que a assinatura da famosa que aparece em um contrato com o banco Itaú foi falsificada. O texto diz que uma “perícia grafotécnica” foi realizada no documento e teria comprovado a adulteração.

“De acordo com o laudo pericial, o falsário observou atentamente a assinatura da apresentadora, memorizou o formato e replicou na solicitação de crédito, no valor de R$652.331,43, emitida pelo banco”, diz a nota.

A análise foi solicitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e comparou as assinaturas presentes em documentos pessoais da empresária com a que aparece no contrato, além de diversas assinaturas e rubricas realizadas presencialmente.

“As assinaturas impugnadas são tipicamente denominadas de ‘falsificação por imitação de memória’ sendo excluída a falsificação sem imitação, ou ainda por imitação servil, tendo em vista que as grafias questionadas possuem convergências e divergência formais concomitantes, quando analisadas ao grafismo padrão da Sra. Ana Lucia Hickmann Correa. Os demais elementos grafocinéticos são divergentes”, concluiu a perícia.