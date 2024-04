Alexandre de Moraes é usado para vender curso sobre riqueza

Ministro do STF, Alexandre de Moraes está sendo usado em uma peça publicitária que dissemina fake news para exaltar um documentário que revelaria como atrair riqueza através de uma técnica milenar. Com impulsionamento financeiro permitido pelo Instagram, a propaganda afirma que Moraes proibiu a veiculação do filme “Frequência de Jesus”.

“Alexandre de Moraes manda suspender documentário que revela como atrair riqueza usando um som usado na escola de mistérios do Egito, que foi frequentada por Jesus e Moisés há 2 mil anos. Essa decisão pode prejudicar milhares de pessoas que estão mudando de vida graças a um som de Jesus”, diz a propaganda que tem circulado na rede social.

Alexandre de Moraes virou alvo de propaganda que usa fake news para vender curso Reprodução/Instagram

Curso com fake news promete ensinar técnica milenar para enriquecer Reprodução/Instagram

Imagem de Willian Bonner também é usada para vender curso Reprodução/TV Globo

Nos últimos dias, Alexandre de Moraes e Elon Musk, dono do X, protagonizaram embates sobre uso das redes sociais Arte/Metrópoles

O mais grave é que, por meio de um recurso de deep fake, o trecho acima foi “replicado” em emissoras de televisão por jornalistas como William Bonner, Datena, César Tralli, Maju Coutinho e Daniela Lima. Em cada um desses vídeos, a tecnologia foi usada para simular a voz dos apresentadores e sincronizá-la ao movimento da boca.

A página que divulga o conteúdo, de uma influenciadora que se identifica como “Ana Garcia”, tem 26 mil seguidores e conseguiu atrair o alcance do público ao patrocinar suas postagens. Chama a atenção que o “garoto propaganda” alvo dos vídeos seja justamente Alexandre de Moraes, o ministro do STF que articula a votação do chamado “PL das fake news” no Congresso Nacional.

Projeto de lei O texto busca regulamentar as redes sociais e responsabilizar as plataformas, e não apenas o autor, pela divulgação de informações falsas. A oposição a Lula classifica o projeto como “PL da censura” e trabalha pela derrubada do projeto de lei.

Recentemente, embates entre o empresário Elon Musk, dono do X [antigo do Twitter], e Alexandre de Moraes inflamaram as redes sociais.