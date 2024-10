Alexandre de Moraes manda desbloquear a rede social X

Nesta terça-feira (8), Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o desbloqueio da rede social X (antigo Twitter) no Brasil.

O ministro tinha determinado, em 30 de agosto, a retirada do acesso da plataforma no Brasil, após a empresa fechar o escritório no país e deixar de ter um representante legal, condição obrigatória para qualquer firma funcionar.

Agora, a Corte confirmou que a multa de R$ 28,6 milhões, aplicada por descumprimentos da empresa, foi paga. Em seguida, a plataforma solicitou o desbloqueio da rede no Brasil.

Alexandre de Moraes pediu um parecer para a Procuradoria-Geral da República (PGR), que foi favorável ao reestabelecimento do X no país.

