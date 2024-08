Alexandre Silveira defende concluir Angra 3 após governo ter investido mais de R$ 20 bilhões

Alexandre Silveira, mininstro de Minas e Energia, defendeu que as obras de Angra 3 deveriam ser retomadas, depois de 39 anos de obras incompletas e custo de pelo menso mais R$ 26 bilhões para serem terminadas. O governo deve se decidir sobre esse assunto até o fim d0 ano. Além das contas públicas, as obras também afeatam a Eletrobras e seus investidores. Privatizada em 2022, a empresa precisa fazer aportes como sócia indireta, pórem não tem interesse e pretende vender sua parte a União em troca de uma participação maior no conselho da companhia. Siveira porém afirmou que está esperando a conclusão do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento).

“Eu já adiantei para o ministro Rui [Costa, da Casa Civil] a defesa intransigente da continuidade da obra de Angra 3. Precisamos assimilar, infelizmente, os custos que advieram da paralisação dessa obra, mas precisamos concluí-la” falou Silveira, além de dizer que a Eletrobras tem obrigação de terminar a obra. “Eles [Eletrobras] afirmam que não querem e não vão continuar fazendo aporte caso decidamos fazer a Angra 3 […]. Eles têm a obrigação de fazê-lo, mas estão dizendo que não o vão fazer. Então, nós estamos vendo se há caminhos”