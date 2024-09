Aliados de Nunes apostam que tour de Marçal foi para “fugir” de Moraes

São Paulo – O tour internacional do candidato à Prefeitura da capital pelo PRTB, Pablo Marçal (PRTB), iniciado nessa quinta-feira (5/9), foi interpretado pela equipe do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição, como uma estratégia do influencer para faltar ao ato bolsonarista marcado para este sábado (7/9), na Avenida Paulista, e “fugir” do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), principal alvo do protesto.

Marçal tem focado sua campanha no eleitorado bolsonarista, apesar de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apoiar formalmente a reeleição de Nunes, que já disse que irá à manifestação deste sábado. Enquanto mantém mistério sobre sua presença na Paulista, o candidato do PRTB decidiu embarcar nessa quinta para El Salvador, onde se reuniria com o presidente Nayib Bukele, e ainda tenta encontros com o presidente da Argentina, Javier Milei, e com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Para a campanha de Nunes, Marçal forjou uma agenda internacional durante a campanha municipal para evitar se indispor com Alexandre de Moraes, que foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições passadas e ainda mantém forte influência na Justiça Eleitoral, onde o influencer e seu grupo dentro do PRTB são alvos de processos que podem levar à impugnação da candidatura à Prefeitura da capital.

Uma gravação divulgada no mês passado traz o presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, dizendo a um interlocutor que Moraes o favoreceu em um processo sobre o controle do partido que corre no TTSE. Na última segunda-feira (2/9), em entrevista ao programa Roda Viva, Marçal já havia evitado fazer críticas contundentes a Moraes, que é alvo constante de Bolsonaro.

Embora tenha criticado a suspensão do X, ele disse que “qualquer exagero” do ministro do STF deve ser tratado pelo Senado. “Eu sou um humilde cidadão querendo ser prefeito, não estou com esse poder todo para falar o que eu quero. Não dá para dar tiro em todo mundo”, disse o candidato do PRTB no dia seguinte, durante agenda de campanha na zona sul da capital.

Ato na Paulista A manifestação bolsonarista na Avenida Paulista também é considerada um tema delicado dentro da campanha de Nunes. Com o avanço de Marçal entre o eleitorado de direita, a equipe do prefeito considerou que ele deveria participar do ato para se consolidar como o candidato apoiado por Bolsonaro.

Marçal e Nunes aparecem com 22% das intenções de votos cada um na pesquisa Datafolha divulgada nessa quinta-feira e estão tecnicamente empatados com o deputado Guilherme Boulos (PSol), que registra 23%.

Embora tenha oficializado seu apoio a Nunes na eleição da capital, Bolsonaro ainda não entrou na campanha do prefeito e tem dado sinais trocados ao eleitorado, deixando uma porta aberta para também apoiar o influencer.

A delicadeza sobre o assunto se dá porque o prefeito, emedebista, na verdade é original de um grupo político próximo a Moraes, como o presidente de seu partido, Baleia Rossi, e o ex-presidente Michel Temer, que indicou o ministro ao Supremo.

1 de 13

Nunes em evento da Abrasel

Campanha/Ricardo Nunes

2 de 13

Nunes durante caminhada na Lapa

Campanha Ricardo Nunes

3 de 13

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de SP, divulgando material de campanha

Campanha Ricardo Nunes

4 de 13

Nunes em visita a creche

Campanha Ricardo Nunes

5 de 13

Nunes em ação de rua

Campanha Ricardo Nunes

6 de 13

Nunes em evento no Secovi

Campanha Ricardo Nunes

7 de 13

Nunes olha para planta de obra pública

Prefeitura de São Paulo

8 de 13

Nunes durante visita à represa Billings

Prefeitura de São Paulo

9 de 13

Nunes cumprimenta paciente em unidade de saúde

Prefeitura de São Paulo

10 de 13

Nunes ao lado dos aliados Tarcísio de Freitas e Milton Leite

Prefeitura de São Paulo

11 de 13

Nunes na sala de reuniões do 5º andar da Prefeitura

Prefeitura de São Paulo

12 de 13

Nunes posa para foto com cozinheira

Prefeitura de São Paulo

13 de 13

Nunes dá a mão a funcionária pública no centro

Prefeitura de São Paulo

Na semana passada, depois que Marçal já havia subido nas pesquisas de intenção de voto e colado em Nunes, Bolsonaro gravou um vídeo dizendo que “todos os candidatos” do campo da direita teriam espaço no protesto, o que foi entendido como uma abertura a Marçal.

Com a viagem internacional, o ex-coach terá uma desculpa para faltar ao ato contra Moraes na Paulista e tentar não se indispor com o eleitorado de direita que é crítico ao ministro.

Marçal, por sua vez, vem dizendo que Nunes será “vaiado” caso compareça, prometendo que seus seguidores estarão na avenida.

Nessa quinta-feira (5/9), durante entrevista coletiva, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem se empenhado pela reeleição de Nunes, disse que a forma como se dará a participação dele e de Nunes no evento ainda não está definida.

1 de 12

Pablo Marçal (PRTB) insinua que Guilherme Boulos (PSol) tenha ligação com drogas durante debate à Prefeitura de SP da Band

Reprodução- Bandeirantes

2 de 12

Pablo Marçal ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro

Reprodução/Instagram

3 de 12

Pablo Marçal durante entrevista coletiva após o debate da Band em São Paulo

Renato Pizzutto/Band

4 de 12

Pablo Marçal discursa no palanque de Tarcísio de Freitas em 2022

Reprodução/Instagram

5 de 12

João Doria e Pablo Marçal

Reprodução/Instagram

6 de 12

Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSol) em debate da Band

Reprodução- Band

7 de 12

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) anuncia Pablo Marçal na Câmara dos Deputados

Reprodução/Instagram

8 de 12

Pablo Marçal é o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo

Reprodução

9 de 12

Embora sejam adversários na disputa eleitoral em SP, Pablo Marçal e Marina Helena (Novo) já fizeram algumas dobradinhas em debates

Reprodução/Instagram

10 de 12

Marçal junto do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS)

Reprodução/Instagram

11 de 12

A deputada estadual bolsonarista Dani Alonso (PL-SP) se diz amiga de Pablo Marçal

Reprodução/Instagram

12 de 12

Pablo Marçal conversa com o senador Sergio Moro

Igor Gadelha/Metropoles

Mas aliados do governador teriam procurado o ministro do STF nesta semana para deixar claro que o protesto será uma “defesa do estado democrático de direito” e da “liberdade de expressão”.

O protesto foi convocado no mês passado, pouco após a publicação de uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo revelar mensagens que apontam a possibilidade de Moraes ter imposto, de forma não oficial, a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões dele contra bolsonaristas no inquérito das Fake News no STF, durante e após as eleições de 2022.