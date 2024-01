Aliados de Nunes ignoram Bolsonaro e insistem em vice mulher

Governo do Estado de São Paulo

1 de 1 Imagem colorida mostra Ricardo Nunes, homem branco de cabelos e barba pretos, de terno e camisa azuis, gesticulando com as mãos, em uma sala com paredes amarelas e quadros com fotos em preto e branco – Metrópoles – Foto: Governo do Estado de São PauloAliados do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), decidiram ignorar a vontade de Jair Bolsonaro (PL) e insistir no conselho para que o emedebista escolha uma candidata a vice mulher.

Na avaliação do entorno mais próximo do atual prefeito da capital paulista, o perfil ideal para compor a chapa com Nunes seria o de uma mulher cristã, seja ela evangélica ou católica.

O conselho foi reforçado ao prefeito após Lula articular a refiliação de Marta Suplicy ao PT para ser vice de Guilherme Boulos (PSol), principal adversário de Nunes na disputa municipal deste ano.

A avaliação dos aliados de Nunes é de que ter uma mulher como candidata a vice ajudaria o atual prefeito a eventualmente rebater Marta durante a campanha, se necessário.

Já o perfil cristão da vice auxiliaria Nunes a consolidar o eleitorado religioso, parcela da população na qual a esquerda tem maior dificuldade de entrar.

O conselho do entorno do prefeito diverge do desejo de Bolsonaro, que quer emplacar como vice de Nunes o coronel da reserva da Polícia Militar Ricardo Mello Araújo, ex-comandante da Rota e ex-presidente da Ceagesp.

