Aliados votaram majoritariamente para derrubar vetos do governo

O presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em sessão de votação de vetos de 28 de maio na qual o governo teve uma série de derrotas Waldemir Barreto/Agência Senado – 28.mai.2024

Tiago Mali 3.jun.2024 (segunda-feira) – 6h03



As siglas aliadas com ministérios se posicionaram majoritariamente contra o governo nas 16 votações durante a sessão do Congresso de vetos realizada em 28 de maio.

Apesar de comandarem ministérios, MDB, PSD, PP, Republicanos e União Brasil deram a maioria de seus votos para derrubar vetos do presidente Lula ou para manter o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao projeto que criminalizava das fake news (o que também contrariou o governo).

O PSD de Gilberto Kassab, que comanda os ministérios de Minas e Energia (Alexandre Silveira), da Agricultura (Carlos Fávaro) e da Pesca (André de Paula), por exemplo, deu 75% de votos contra o governo.

O União Brasil, com a 3ª maior bancada da Câmara (58 deputados), deu 72% de seus votos contra o governo. O partido comanda 2 ministérios: Comunicações (Juscelino Filho) e Turismo (Celso Sabino). Também teve influência na escolha de Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional).

O PT, apesar de ser o partido do presidente Lula, deu 28% de votos contrários ao governo. Isso se explica, no entanto, por acordos firmados pela sigla. Em vetos como os da lei orgânica das Polícias Militares e das Polícias Civis, a legenda aceitou votar pela derrubada de alguns trechos do veto em troca da manutenção de outros.

Metodologia Foram analisados 7.877 votos em 16 votações realizadas na sessão do Congresso iniciada em 28 de maio. Foram considerados a favor do governo todos os votos pela manutenção dos vetos, com exceção do veto 46/2001, de Bolsonaro. No caso desse veto, os votos pela manutenção foram considerados contra o governo.