Aliança no G20 para produção de vacinas é “fundamental”, diz Nísia

Ministra afirma que a pandemia de covid expôs as “vulnerabilidades” de imunização dos países

Nísia Trindade (foto) anunciou que governo quer produzir 70% dos insumos usados no SUS até 2033 Sérgio Lima/Poder360 – 20.mar.2024

PODER360 2.abr.2024 (terça-feira) – 11h24



A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse nesta 3ª feira (2.abr.2024) que aliança entre os países do G20 para produção global de vacinas é “fundamental” e é uma das prioridades do Brasil à frente da presidência do grupo.

“Essa aliança entre todos os países é fundamental para assegurar mais vacinas, mais medicamentos e inovação de forma igualitária”, declarou Nísia em entrevista ao jornal O Globo.

A ideia do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é que os países do G20 se unam para descentralizar os polos de produção global de vacinas para eventuais novas pandemias. Segundo a ministra, a proposta é baseada na “equidade na saúde”.

O objetivo do governo brasileiro é fortalecer a produção de vacinas no Brasil e reduzir a dependência do mercado internacional.

Nísia anunciou o compromisso em produzir pelo menos 70% das necessidades do SUS (Sistema Única de Saúde), como, por exemplo, vacinas, medicamentos e equipamentos médicos em 10 anos, até 2033.