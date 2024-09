Alici lança o álbum de estreia, “Souvenir”, com nove faixas

Após três singles de estreia, Alici lança nesta sexta-feira (27/9) o álbum “Souvenir” com 9 faixas. A brasileira, naturalizada norteamericana, vive em Nova Iorque há anos mas segue usando de sua brasilidade em sua música. “Às vezes, tudo o que nos resta de alguém são as memórias. Algumas pessoas entram em nossa vida por uma razão – por uma temporada ou por uma vida inteira. Nossas experiências, as coisas que guardamos, podem ser para sempre lembranças do tempo passado com alguém. Este álbum é um reflexo disso. Histórias diferentes e momentos diferentes, imortalizados na música”, disse a cantora sobre o álbum. Próximos shows internacionais de Alici: 09.21 – Supporting Aerthship x Atmos @ Public Records (New York, NY) 09.26 – Axel Arigato In Store Performance (New York, NY) 10.05 – LP Release Party @ SAA Brooklyn (New York, NY) 10.25 – Support for Hope Tala @ Gramercy Theatre (New York, NY) 10.30 – Support for Hope Tala @ El Rey Theatre (Los Angeles, CA)