Alimentação Saudável: Mudando a rota de futuros diabéticos

Com o Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, cresce a conscientização sobre os cuidados com a alimentação como uma ferramenta poderosa tanto na prevenção quanto no controle do diabetes, especialmente o tipo 2, o mais comum.

De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF), cerca de 537 milhões de adultos, entre 20 e 79 anos, vivem com diabetes em todo o mundo, e esse número pode chegar a 643 milhões até 2030. No Brasil, a prevalência da doença atinge aproximadamente 9% da população adulta, afetando mais de 16 milhões de pessoas.

A nutricionista Fernanda Larralde, especialista em nutrição e alimentação saudável, ressalta a importância da escolha dos alimentos no controle da doença. “Os alimentos que ingerimos têm um papel fundamental na regulação da glicemia. Ao consumir muitos carboidratos simples e alimentos ultraprocessados, por exemplo, o corpo pode desenvolver resistência à insulina, aumentando o risco de diabetes tipo 2”, explica Larralde. A especialista destaca que o consumo em excesso de açúcares refinados e de farinhas brancas aumenta as chances de ganho de peso e inflamação no organismo, dois fatores diretamente associados ao desenvolvimento da doença.

Quando se trata de prevenção e controle da diabetes, a alimentação equilibrada é essencial. Larralde oferece algumas dicas de alimentos que ajudam a manter a glicose sob controle e a reduzir o risco de complicações:

Legumes e Verduras: “A base da alimentação para quem busca prevenir o diabetes deve incluir uma grande variedade de legumes e verduras, que são ricos em fibras, vitaminas e minerais, além de possuírem baixo índice glicêmico“, explica Larralde.

Frutas com Baixo Índice Glicêmico: Frutas como maçã, pera, morango e abacate são boas opções, já que liberam açúcar lentamente no sangue, evitando picos de glicemia. “A moderação é a chave. Frutas podem ser grandes aliadas, mas o ideal é consumi-las com casca e com outras fontes de fibras”, recomenda a nutricionista.

Grãos Integrais: Alimentos como aveia, quinoa, arroz integral e sementes de chia ajudam a regular o açúcar no sangue devido ao alto teor de fibras. “Os grãos integrais liberam energia de forma gradual, o que mantém a saciedade e evita os picos de insulina”, diz Larralde.



Oleaginosas e Sementes: Castanhas, amêndoas, nozes e sementes de abóbora são fontes de gorduras boas e auxiliam no controle do colesterol. Além disso, ajudam a manter o açúcar no sangue em níveis seguros, quando consumidos com moderação.

Proteínas Magras e Gorduras Boas: Carnes magras, peixes ricos em ômega-3, azeite de oliva e abacate oferecem proteínas e gorduras saudáveis, essenciais para o controle dos níveis de glicose.

Os produtos naturais, grãos, sementes e cereais integrais são essenciais na dieta de quem deseja prevenir ou controlar o diabetes e podem ser facilmente encontrados na Bio Mundo. A marca oferece uma ampla variedade de opções saudáveis que atendem a essas necessidades, promovendo uma alimentação equilibrada e nutritiva.

Larralde também alerta sobre os alimentos que devem ser evitados ou consumidos com parcimônia: “O consumo excessivo de açúcares, refrigerantes, sucos industrializados, frituras e fast food leva a picos de glicose e aumenta o risco de desenvolver o diabetes. São opções que oferecem calorias vazias e podem provocar resistência à insulina.”

A educação alimentar é uma ferramenta indispensável no combate ao diabetes. Segundo Larralde, a adoção de uma dieta equilibrada e rica em alimentos naturais, em conjunto com a prática de atividade física, pode ser um verdadeiro “tratamento” preventivo. “Para quem já foi diagnosticado com a doença, a alimentação se torna uma grande aliada na manutenção de uma vida saudável e de qualidade. Comer bem não é só questão de evitar a doença, mas de manter a saúde ao longo dos anos”, finaliza a nutricionista.

Com o aumento da prevalência de diabetes, especialmente em um contexto de alimentação pouco saudável e sedentarismo, a escolha por uma alimentação equilibrada se torna uma das ferramentas mais eficazes para garantir saúde e bem-estar, um compromisso com o presente e o futuro da nossa saúde.