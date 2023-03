Aline, Bruna e Gabriel disputam paredão no BBB 23

O décimo primeiro Paredão do BBB 23 está formado. Aline, Bruna e Gabriel disputam a permanência na casa.

A formação do paredão começou com a imunidade do Anjo Ricardo. Ele pretendia imunizar Domitila, mas descobriu que nesta semana, o colar era autoimune.

Depois, Bruna Griphao foi emparedada pela Líder Sarah Aline. A atriz bateu o recorde de todas as edições do programa e recebeu o primeiro voto após 69 dias de confinamento.

Vencedora de Ação Globoplay, Marvvila ganhou o poder de vetar o voto de uma pessoa e escolheu Amanda.

No confessionário, Amanda foi a mais votada. Ela também teve o poder de indicar alguém para o paredão, devido ao Poder Curinga, e escolheu Gabriel. Ele teve direito a um Contragolpe e puxou Aline Wirley.

Na prova bate e volta, Amanda se livrou da berlinda.

Veja quem votou em quem no confessionário

Larissa vota em Marvvila;

Fred Nicácio vota em Amanda;

Aline Wirley vota em Marvvila;

Domitila Barros vota em Amanda;

Bruna Griphao vota em Marvvila;

Gabriel Santana vota em Amanda;

Cezar vota em Aline Wirley;

Marvvila vota em Amanda;

Ricardo vota em Amanda.