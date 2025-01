Aline e Vinícius, Vitória e Mateus e Camilla e Thamiris estão na mira dos líderes do BBB 25

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Aline e Vinícius, Camilla e Thamiris, Vitória e Mateus foram as três duplas escolhidas por Diogo e Vilma na dinâmica Na Mira do Líder, no BBB 25. Uma delas será indicada ao paredão pelo ator e pela mãe no próximo domingo (26).

Diogo e Vilma haviam sido colocados na mira dos líderes anteriores, Aline e Vinícius. Contudo, o ator e a policial tiveram clima romântico na festa da última quarta (22).

Diogo justificou o voto em Camilla e Thamiris dizendo que as duplas tiveram atrito na última semana. Assim também aconteceu com Vitória e Mateus.

