Alisson, do São Paulo, retorna aos treinos após cirurgia no tornozelo

Alisson, jogador do São Paulo, retornou aos treinos de preparação física após passar por uma cirurgia em julho. Ele estava fora de ação desde o dia 17 daquele mês, quando sofreu uma fratura no tornozelo direito. A cirurgia ocorreu no dia seguinte, e nesta segunda-feira, o atleta começou a fase de transição no campo do Centro de Treinamento da Barra Funda. Até a sua lesão, Alisson era titular absoluto da equipe, acumulando 36 partidas na temporada, além de ter contribuído com três gols e duas assistências. No entanto, ainda não há uma previsão definida para o seu retorno aos jogos oficiais.

WhatsApp

O São Paulo se prepara para um confronto importante contra o Vasco, marcado para quarta-feira (16), às 21h45, em Campinas, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe ocupa a quinta posição na tabela, somando 47 pontos, e busca se recuperar após a recente derrota para o Cuiabá. Por outro lado, o Vasco, que enfrentará o São Paulo, está na 10ª colocação, com 37 pontos. A partida promete ser um desafio para ambos os times, que buscam melhorar suas posições na competição.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane