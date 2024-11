Alisson reforça São Paulo em jogo-treino e pode ser relacionado para partida contra o Bahia

Alisson fez sua reestreia em um jogo-treino do São Paulo, após um longo período afastado devido a uma séria lesão no tornozelo. O jogador participou de 45 minutos na partida em que o time reserva venceu o São Bernardo por 5 a 0. Os gols da vitória foram anotados por Galoppo, Ferreira, Nestor e Sabino, que marcou duas vezes. Após ser liberado para treinar com o elenco, Alisson pode retornar aos gramados ainda nesta temporada, contrariando a previsão inicial que apontava para 2025. O São Paulo tem adotado uma abordagem cautelosa em relação ao seu retorno, considerando a idade do atleta, que tem 35 anos.

Ao longo de sua trajetória no clube, Alisson já disputou 130 partidas, acumulando sete gols e 11 assistências. No jogo-treino, o jogador entrou em campo no segundo tempo, enquanto os titulares atuaram em um formato reduzido. O São Paulo, que atualmente ocupa a sexta posição no Campeonato Brasileiro com 51 pontos, está em busca de uma vaga na fase de grupos da próxima Copa Libertadores. O próximo desafio da equipe será contra o Bahia, que se encontra logo atrás na tabela, em sétimo lugar com 46 pontos.

