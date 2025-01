Alistamento militar feminino recebe cerca de sete mil inscrições em três dias

Cerca de 7 mil mulheres já se inscreveram para o alistamento militar feminino até sexta-feira (3), que oferece 1.465 vagas em Brasília e em 28 municípios de 13 estados. Este alistamento, que é voluntário e inédito, começou no dia 1º de janeiro e se estenderá até 30 de junho de 2025. Mulheres com 18 anos ou mais podem participar do processo nas Forças Armadas do Brasil. O recrutamento abrange várias etapas, incluindo alistamento geral, seleção complementar, designação e incorporação. As candidatas passarão por entrevistas, exames de saúde e testes físicos. Elas terão a liberdade de escolher a Força que desejam integrar, levando em conta a disponibilidade de vagas e suas aptidões.

As inscrições podem ser realizadas de forma presencial nas Juntas de Serviço Militar ou através do Site de Alistamento Online. As mulheres que forem incorporadas servirão na Marinha como marinheiros-recrutas, no Exército como soldados ou na Força Aérea como soldados de segunda-classe, com um período de serviço de aproximadamente 12 meses, que pode ser prorrogado anualmente. Os benefícios para as alistadas incluem remuneração, auxílio-alimentação, licença maternidade e contagem de tempo para aposentadoria.

As vagas estão distribuídas em 28 municípios de 13 estados, além do Distrito Federal, ampliando as oportunidades para as mulheres no serviço militar. O Ministério da Defesa tem como meta aumentar gradualmente a participação feminina, buscando que 20% das vagas sejam ocupadas por mulheres. Atualmente, elas estão predominantemente nas áreas de saúde, ensino e logística, mas também podem acessar funções de combate por meio de concursos públicos específicos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA