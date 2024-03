Almoço de Lula com Macron tem camarão, moqueca e cachaça mineira

Menu foi assinado pelos chefs Morena Leite e Katrin e Dante Bassi; também foram servidos robalo assado e ravioli de tapioca com queijo da canastra

Na foto, o presidente da França, Emmanuel Macron (esq.), e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (dir.) Sarah Peres 28.mar.2024 (quinta-feira) – 20h17



O almoço de homenagem ao presidente da França, Emmanuel Macron, teve um menu com o objetivo de promover sabores com ingredientes nacionais. Dentre as opções, houve camarão laqueado, moqueca de ovo e cachaça mineira.

O menu ao qual o Poder360 teve acesso mostra que a refeição foi oferecida pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e pela primeira-dama, Janja Lula da Silva.

O menu que contou com 7 entradas, 4 pratos principais, uma sobremesa e 7 tipos de bebidas alcoólicas foi assinado pelos chefs Morena Leite, dona do Restaurante Capim Santo, e Kafe e Dante Bassi, proprietários do Restaurante Manga.

O almoço, realizado nesta 5ª feira (28.mar.2024) no Palácio do Itamaraty, contou com autoridades brasileiras e francesas.

Saiba o que foi servido:

crocante de carne; folhado de abóbora; mini panqueca de capim santo; taco negro com humus de feijão; camarão laqueado, pupunha e tapioca; salada de folhas e castanhas; ravioli de tapioca com queijo da canastra; moqueca de ovo com arroz de coco; robalo assado; mousse de cacau; cachaça Vale Verde (MG); espumante Casa Valduga Brut; vinho Vale dos Vinhedos; vinho Hermann Alvarinho Jovem, de 2022; vinho Serra do Sudeste; vinho Casa Valduga Terroir Cabernet Sauvignon de 2018; vinho Bento Gonçalves.

Divulgação – 28.mar.2024

Menu do almoço oferecido pelo presidente Lula ao presidente Emmanuel Macron

Reprodução/Instagram @matheusgomes96_ – 28.mar.2024

Matheus Gomes, cozinheiro do Manga Restaurante, publicou foto com pratos do camarão laqueado