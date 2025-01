“Alô, alô, vagabundagem”: Prefeito de São Gonçalo dos Campos manda recado para criminosos no município

O prefeito Tarcísio Pedreira, do município de São Gonçalo dos Campos, no portal do sertão, chamou atenção dos munícipes nas redes sociais após utilizar seu Instagram como ferramenta para enviar um recado a um grupo de criminosos que estaria realizando assaltos na região.

“Vai aqui um recado para vocês. Na minha cidade, a paz vai continuar reinando. São Gonçalo estava em paz e assim vai continuar. Quem avisa amigo é. Que vagabundo, delinquente, marginal, bandoleiro, mala suja, ladrão. Aqui não vai ter vez. Nós vamos pegar vocês. E quando isso acontecer, vocês estão lascados”

No vídeo, o gestor relata que os assaltantes têm levado celulares, motos e outros pertences de moradores da zona rural e urbana. Segundo ele, os assaltos seguem ocorrendo de forma desordenada.

“Eu tenho tomado conhecimento desde dezembro de alguns assaltos que começaram a acontecer aqui na minha cidade. Vocês têm levado motos, celulares e outros pertences. Isso tem acontecido na região do Magalhães e aconteceu em alguns pontos específicos da zona rural. Ontem à noite, inclusive, aconteceu aqui no centro, teve um assalto próximo à Vila Elza”, detalha.

Ele sugere ainda que os suspeitos não seriam naturais do município e manda um recado: “Voltem, voltem para o lugar de onde vocês saíram. Saíram, porque se lá não tem prefeito, aqui em São Gonçalo tem. Fica a dica!”, completa.