Alok lança projeto com representantes de etnias indígenas brasileiras

Quem aporta no Rio de Janeiro no início da semana é o DJ Alok. O astro internacional virá apresentar o projeto “O futuro é ancestral”, criado juntamente com mais de 50 músicos de diferentes etnias indígenas brasileiras. O evento acontece dentro da agenda cultural do G20, o encontro entre líderes das 20 economias mais importantes do planeta.

A performance está marcada para segunda-feira (18) , no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Centro da cidade, e será restrita a convidados. O manifesto foi reconhecido pela Unesco como uma ação relevante para a Década Internacional das Línguas Indígenas.

