Alok se explica após ser processado por versão de música

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em vídeos divulgados nas redes sociais nesta quinta-feira (6), o DJ Alok afirmou que gravou uma versão da música “The Book is on the Table” após receber documentos que garantiam que a autoria era apenas do DJ MP4, a quem procurou para uma parceria.

Alok é processado pelo compositor Júlio Cesar da Silva, de São Gonçalo (RJ), sob a alegação de uso indevido da música. Júlio afirma que compôs “The Book is on the Table” há 18 anos e a registrou na Biblioteca Nacional e na Abramus (Associação Brasileira de Música e Artes).

Nos vídeos, Alok mostrou o contrato assinado com o DJ MP4 e disse preferir esperar a decisão da ação judicial e não polemizar, pois o artista com quem fez parceria estaria fragilizado após perder os pais.

“Após algum tempo, apareceu uma pessoa que também se dizia autora dessa música, para nossa surpresa. Eu não fazia ideia. Assim que a gente ficou sabendo, a gente apresentou todos os documentos, porque a gente não teve culpa”, disse.

Alok também explicou que pediu sigilo para proteger sua intimidade, pois há informações pessoais na ação. Segundo ele, esse procedimento é adotado em todos os processos que o envolvem.

