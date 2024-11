Alta nos preços de imóveis em 12 meses é a maior desde 2014; veja valor do m² por cidade

Ao registrar uma alta de 0,60% nos preços de venda dos imóveis em outubro de 2024, o Índice Fip Zap chegou a uma variação acumulada de +7,22% em 12 meses, a maior taxa desde novembro de 2014.

O aumento dos preços é maior do que a inflação medida pelo IPCA no período, de 4,74%, e pelo IGP-M, indicador comumente utilizado para reajuste de aluguel, que subiu 5,59% no último ano.

Entre as 56 cidades monitoradas, 49 tiveram alta nos preços em outubro. As maiores foram registradas em Aracaju (+2,34%); Campo Grande (+1,99%); Vitória (+1,76%); Manaus (+1,59%) e Belém (+1,23%).

Em 12 meses, os maiores saltos nos preços foram em João Pessoa (+16,83%); Curitiba (+16,74%); Goiânia (+14,53%); Salvador (+13,57%); São Luís (+12,39%); Belo Horizonte (+11,72%) e Aracaju (+10,07%).

No mês, no entanto, não houve muitas mudanças no ranking das cidades com metro quadrado mais caro do país. Confira quais são no gráfico:

A Fipe destaca que as características da mostra nem sempre refletem a realidade do mercado de toda a cidade. São selecionados os apartamentos prontos para venda. Tampouco são considerados outros tipos de imóvel, como casas, terrenos e imóveis em construção.

“Em algumas cidades os apartamentos prontos estão concentrados apenas uma parte mais rica da cidade, enquanto em outras eles estão mais homogeneamente distribuídos”, afirma.

Em 2024, o índice FipeZap acumula variação positiva de 6,51%, com alta dos preços de imóveis em 55 das 56 cidades monitoradas.

