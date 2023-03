Alunas que debocharam de colega mais velha abandonam faculdade

As alunas de biomedicina da Unisagrado, faculdade particular de Bauru (SP), que foram acusadas de praticar etarismo contra uma outra colega de 44 anos, decidiram se desmatricular da unidade de ensino. O caso repercutiu no último sábado (11/3).

Em nota, a universidade disse ao Metrópoles que após a instauração do processo disciplinar, as jovens “solicitaram a desistência do curso”.

“Comunicamos que foi instaurado processo disciplinar e, durante, as três estudantes solicitaram a desistência do curso de Biomedicina; dessa forma o processo perdeu o objeto e por isso foi finalizado”, disse a nota.

As jovens foram criticadas nas redes sociais após viralizar em um vídeo debochando da colega de sala Patrícia Linares, de 44 anos. No vídeo, elas dizem que a mulher deveria estar aposentada e que ela “não sabe o que é o Google”. “Gente, quizz do dia: como desmatricular uma colega de sala?”, pergunta uma delas no início do vídeo. Na sequência, outra menina responde: “Ela tem 40 anos. Já era para estar aposentada”.

No vídeo, Bárbara Calixto aparece acompanhada de Beatriz Pontes e Giovana Cassalatti, todas graduandas do curso de biomedicina.

A estudante atingida pelas falas foi homenageada por outros alunos do curso com flores, cartas e chocolates. Usuários das redes sociais também saíram em defesa da mulher. Horas depois do ocorrido, a Unisagrado publicou um comunicado afirmando que não compactua com discriminações de qualquer natureza e que todos devem ter acesso à educação de qualidade.