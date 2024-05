Aluno armado tenta atacar colega dentro de unidade de ensino em Itamaraju

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram dois adolescentes numa briga, ocorrida nesta quarta-feira (22) de maio, num dos corredores de um Colégio Estadual em Itamaraju. Um dos alunos se apoderou de objeto cortante na tentativa de atacar o desafeto.

No vídeo, os adolescentes estavam em meio a uma discussão e acabou sacando o objeto cortante na tentativa de golpear o outro aluno. Colegas ficaram apreensivos e conseguiram conter o adolescente armado.

De acordo com a informações preliminares as adolescentes frequenta o mesmo colégio, mas ainda não foram apontados os verdadeiros motivos que levaram a tamanha violência.

Moradores do bairro contam que situações com discussões costuma ocorrer nas proximidades do colégio.

Os educadores e autoridades deverão promover atividades educativas na tentativa de inibir a escalada da violência nas unidades de ensino, com ações de prevenção.