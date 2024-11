Alunos brasileiros vão disputar a Olimpíada de Astronomia na Costa Rica

O Brasil participará da 16ª Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA), que acontecerá entre os dias 25 e 29 de novembro na Costa Rica. O país será representado por cinco estudantes brasileiros, selecionados a partir do resultado obtido na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

O grupo é composto pelos alunos Arthur Gomes Gurjão (CE), 17, Filipe Ya Hu Dai Lima (PB), 16, Larissa Midori Miamura (SP), 19, Luca Pieroni Pimenta (SP), 16, e Lucas Praça Oliveira (CE), 17.

A OLAA contará com estudantes da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, entre outros. As avaliações dos participantes envolvem a realização de provas teóricas e práticas, tanto individualmente quanto em grupo, além de prova de observação astronômica e de lançamento de foguetes de garrafa PET.

Preparação

Segundo o coordenador nacional da OBA, o astrônomo Prof. Dr. João Batista Garcia Canalle, a equipe passou por diversos treinamentos online e presenciais durante o ano e teve o apoio de astrônomos, medalhistas e engenheiros, entre outros.

A preparação conta com a resolução de questões de provas teóricas, provas de apontamento e de reconhecimento de partes de telescópio, além do reconhecimento de constelações a olho nu e com o uso de planetário.

Além disso, os suplentes e a equipe da OLAA passam por oficinas de confecção e lançamento de foguetes de garrafa PET.

Seleção

Para participar da olimpíada latino-americana ou internacional, os estudantes precisam atingir uma alta pontuação no nível 4 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) do ano anterior. Em seguida, são convidados a participar de diversas etapas de classificação, com provas e treinamentos online e presenciais até a escolha final da equipe que vai representar o país.

Sobre a OLAA

Fundada em Montevidéu (Uruguai) em 2008, com a participação do Brasil, a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA) é um evento organizado por representantes de países latino-americanos com o intuito de popularizar a astronomia e a astronáutica e valorizar os talentos escolares mais destacados, promovendo a colaboração mútua entre as nações.

Realização:

A OBA é realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), além dos Deputados Federais Tabata Amaral, André Janones, Vitor Lippi, do Senador astronauta Marcos Pontes, da UERJ, da Universidade Paulista (UNIP), do Centro Universitário Facens e do BTG Pactual.

A OBA ainda tem como embaixadores os canais Manual do Mundo, Space Today, Física Total e AstroBioFísica.