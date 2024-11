Alunos da PUC são denunciados por racismo contra estudantes negros da USP

Um episódio de racismo ocorrido durante jogos universitários de direito na cidade de Americana, interior de São Paulo, tem gerado grande repercussão e levantado importantes discussões sobre discriminação racial no ambiente acadêmico. O incidente, que envolveu estudantes da Universidade de São Paulo (USP) e da Pontifícia Universidade Católica (PUC), aconteceu em uma partida de handebol no último sábado (16). Durante a competição entre as faculdades das duas instituições, alunos da PUC foram flagrados em vídeos proferindo insultos racistas e elitistas, além de gestos pejorativos em direção aos estudantes cotistas da USP. As imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais, gerando indignação e levando o caso a ser discutido por deputados e pelas reitorias das universidades envolvidas.

Em resposta ao ocorrido, as faculdades de direito da USP e da PUC, juntamente com seus centros acadêmicos, emitiram uma nota conjunta repudiando os atos de racismo. O comunicado destacou que as manifestações preconceituosas são inaceitáveis e que o ambiente universitário deve ser um espaço de inclusão e a diversidade. A nota também reconheceu a segregação social como um desafio no Brasil.

“As Diretorias das Faculdades de Direito da USP e da PUC-SP e os Centros Acadêmicos XI de Agosto e 22 de Agosto das duas instituições vêm a público manifestar repúdio aos lamentáveis episódios ocorridos nos Jogos Jurídicos de 2024. Durante o evento, um grupo de alunos da Faculdade de Direito da PUC-SP proferiu manifestações preconceituosas contra estudantes da Faculdade de Direito da USP, utilizando o termo ‘cotistas’ de forma pejorativa”, afirmou a nota em conjunto das instituições de ensino.

Além da nota em conjunto, a PUC São Paulo divulgou uma declaração separada, na qual a reitoria determinou uma investigação rigorosa dos fatos, conforme as normas universitárias e legais, para responsabilizar e conscientizar os envolvidos. No texto, a PUC São Paulo expressou veementemente seu repúdio a qualquer forma de violência, racismo e aporofobia, lamentando profundamente o incidente.

Veja as notas de repúdio

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Atlética Direito PUC/SP (@anjinhopuc22)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Atlética XI de Agosto (@aaa_xideagosto)

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA