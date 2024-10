Alunos de Caetité representam a Bahia na etapa nacional do MPT na escola

Estudantes de Caetité foram selecionados para representar a Bahia na etapa nacional do concurso MPT na Escola, promovido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). O concurso visa conscientizar alunos da rede pública sobre a importância do trabalho seguro e digno, além de estimular a reflexão sobre o combate ao trabalho infantil e o direito à profissionalização de adolescentes.

A seleção de Caetité ocorreu entre os 11 vencedores da etapa estadual, que incluiu também cidades como Salvador, Barra da Estiva, Conceição do Coité, Eunápolis e Miguel Calmon. Os alunos premiados receberão medalhas, certificados e um notebook em novembro.

O concurso é dividido em quatro categorias: conto, poesia, música e desenho, organizadas em dois grupos. O Grupo 1, voltado para alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental, focou no tema trabalho infantil, enquanto o Grupo 2 abordou a aprendizagem profissional para estudantes do 6º e 7º ano.