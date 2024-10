Alunos de Candiba conquistam o público com 22 projetos no Encontro Estudantil

Alunos do Colégio Estadual Antônio Batista (CEAB) de Candiba se destacaram com pelo menos 22 projetos estudantis no Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação 2024, realizado nos dias 23 e 24 de outubro na cidade de Vitória da Conquista.

Os projetos apresentados foram uma vitrine do potencial inovador da região, refletindo não apenas o conhecimento adquirido em sala de aula, mas também a determinação e a criatividade de cada aluno. Resultados de um trabalho dedicado, os 22 projetos demonstram como a educação pública pode ser um motor de inovação para o futuro.

Grupo de alunos e professores no encontro da edição de 2024 | Foto: Reprodução / Achei Sudoeste

O Encontro Estudantil, que acontece em etapas interterritoriais, promove a troca de experiências e conhecimentos entre estudantes e educadores, criando um ambiente de aprendizado colaborativo. O Colégio Estadual Antônio Batista, um dos principais do município de Candiba, tem se destacado pela formação integral de seus alunos, incentivando a criatividade e a inovação, preparando os jovens para os desafios do século XXI.

Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, os educadores locais enfatizam a importância do comprometimento com a formação integral dos alunos para estimular a criatividade e a inovação, preparando-os para os desafios do século XXI.