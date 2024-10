Alvo da polícia, Princesinha do Tráfico ostenta carrões e viagens

A irmã de um traficante preso na Penitenciária Federal de Catanduvas (PR) se tornou o centro das atenções na Operação Portokali, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) na manhã desta quarta-feira (9/10). Enquanto o irmão dela estava encarcerado, ela exibia uma vida de ostentação nas mídias sociais, com registros de viagens e em festas de luxo.

A operação, que contou com apoio das polícias civis do Tocantins (PCTO), do Maranhão (PCMA), do Distrito Federal (PCDF) e do Paraná (PCPR), que levou à expedição pela Justiça de 10 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão direcionados a uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A investigação começou após a prisão de um suspeito em Itajaí (SC), cujo celular revelou informações sobre a atuação da organização criminosa em Goiás.

A Polícia Civil identificou os principais laranjas e operadores financeiros da organização, entre os quais se destacou a irmã do traficante.

A escolha do nome Portokali, que significa “laranja” em grego, faz referência à recente viagem dela a um país da Europa – e cuja ostentação na internet com registros do passeio chamou a atenção das autoridades.

As redes sociais da investigada mostram um estilo de vida luxuoso, que contrasta com a realidade criminosa da família da investigada.

As evidências apontam, ainda, que ela pode ter sido uma peça-chave na movimentação financeira da organização, com uso da própria imagem publicamente para encobrir atividades ilícitas.