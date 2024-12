Alvo de críticas após vice na Libertadores, Vargas tem saída oficializada pelo Atlético-MG

Alvo de críticas após o vice do Atlético-MG na Copa Libertadores, Eduardo Vargas teve saída oficializada pela direção do clube mineiro. A diretoria informou que o contrato do atacante chileno, que se encerra no dia 31 deste mês, não será renovado. “O Atlético informa que o atacante Eduardo Vargas não é mais jogador do elenco profissional do clube”, disse o clube, em comunicado. “O chileno deixa o Atlético como o terceiro maior artilheiro-estrangeiro da história do clube, atrás apenas de Juan Cazares (41) e Lucas Pratto (42).”

Vargas recebeu muitas críticas de torcedores nas últimas semanas em razão das chances desperdiçadas durante a final da Libertadores, contra o Botafogo, no dia 30 de novembro, em Buenos Aires. O chileno anotou o único gol do Atlético naquela partida, vencida pelo time carioca por 3 a 1. Nas redes sociais, Vargas rebateu, com direito a uma cutucada no então técnico do time, o argentino Gabriel Milito, que veio a ser demitido antes da rodada final do Brasileirão. “É, né! Difícil também quando você só entra quando o time está perdendo e tendo poucos minutos.”

O chileno desembarcou no Atlético no fim de 2020, contratado junto ao Tigres, do México. Ele chegou ao clube após investimento maciço no futebol, o que incluiu a contratação do técnico Jorge Sampaoli. O momento foi de conquistas para o Atlético. Vargas participou das conquistas de quatro troféus do Campeonato Mineiro (2021-2024), de um da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro de 2021 e da Supercopa do Brasil. Ele somou 33 gols marcados em 167 partidas.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo