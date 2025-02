Alzheimer: como a doença afeta o corpo e o cérebro do ser humano?

A doença de Alzheimer é uma das condições neurodegenerativas mais desafiadoras da atualidade, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Caracterizada pela perda progressiva das funções cognitivas, ela não apenas compromete a memória, mas também impacta o comportamento e a capacidade de realizar atividades diárias.

O Alzheimer, que representa cerca de 60% dos casos de demência, é uma condição complexa que envolve alterações profundas no cérebro, levando à morte neuronal e à deterioração do tecido cerebral.

Compreender como essa doença afeta o corpo e o cérebro é crucial para promover a conscientização e a busca por tratamentos eficazes. Entenda principais alterações que ocorrem no cérebro de pacientes com Alzheimer, seus efeitos no corpo e as implicações para a qualidade de vida dos afetados.

O que é Alzheimer?

A doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa progressiva que afeta principalmente pessoas idosas. Ela se manifesta inicialmente com sintomas leves, como lapsos de memória e dificuldade em encontrar palavras, mas à medida que avança, pode levar à perda total da capacidade de comunicação e autonomia.

Representação do cérebro humano moderno (Reprodução: Edit 4 Me/Shutterstock)

Os fatores que contribuem para o desenvolvimento do Alzheimer incluem genética, idade avançada e fatores ambientais.

Alterações cerebrais na Doença de Alzheimer

Degeneração Neuronal

No cerne da doença de Alzheimer está a degeneração neuronal, que resulta na morte das células nervosas. Essa degeneração é acompanhada por uma diminuição significativa do número de neurônios e sinapses no cérebro, especialmente nas áreas relacionadas à memória e ao raciocínio.

O hipocampo, uma região fundamental para a formação de novas memórias, é particularmente afetado.

Placas senis e emaranhados Neurofibrilares

Duas características principais da doença são as placas senis e os emaranhados neurofibrilares:

Placas Senis : formadas pelo acúmulo da proteína beta-amiloide, essas placas se depositam entre os neurônios, interferindo na comunicação celular e contribuindo para a morte neuronal;

: formadas pelo acúmulo da proteína beta-amiloide, essas placas se depositam entre os neurônios, interferindo na comunicação celular e contribuindo para a morte neuronal; Emaranhados Neurofibrilares: resultantes do acúmulo anormal da proteína tau dentro dos neurônios, esses emaranhados danificam o sistema de transporte celular, essencial para a sobrevivência dos neurônios.

Essas anomalias levam a um encolhimento progressivo do cérebro, afetando sua estrutura e função.

Impacto na comunicação neuronal

A doença de Alzheimer compromete a transmissão dos sinais elétricos entre os neurônios. Isso ocorre porque as células nervosas se tornam menos responsivas aos neurotransmissores, como a acetilcolina, que desempenha um papel crucial na memória e aprendizado.

Imagem comparativa de um cérebro saudável, com o de um com Alzheimer (HypeScience/Reprodução)

A interrupção dessa comunicação resulta em dificuldades cognitivas significativas.

Efeitos físicos da doença

Declínio Funcional

À medida que o Alzheimer avança, os pacientes enfrentam um declínio funcional que afeta não apenas as capacidades cognitivas, mas também as funções físicas. Isso pode incluir:

Dificuldades Motoras : a perda de coordenação motora pode levar a quedas e lesões;

: a perda de coordenação motora pode levar a quedas e lesões; Problemas na Comunicação : a capacidade de se expressar verbalmente diminui, dificultando interações sociais;

: a capacidade de se expressar verbalmente diminui, dificultando interações sociais; Alterações Comportamentais: mudanças no humor e comportamento podem ocorrer, resultando em irritabilidade ou apatia.

Comprometimento da qualidade de vida

O impacto do Alzheimer na qualidade de vida é profundo. Pacientes frequentemente dependem de cuidadores para realizar atividades diárias simples.

Remédios em comprimido, cápsulas e pílulas (Reprodução: @freestocks/Unsplash)

Isso não só afeta o paciente, mas também coloca uma carga significativa sobre os familiares e cuidadores.

Tratamento e manejo da doença

Atualmente, não existe cura para a doença de Alzheimer; no entanto, tratamentos estão disponíveis para ajudar a gerenciar os sintomas e retardar sua progressão. As abordagens incluem:

Medicamentos : fármacos como inibidores da acetilcolinesterase podem ajudar a melhorar os níveis de acetilcolina no cérebro;

: fármacos como inibidores da acetilcolinesterase podem ajudar a melhorar os níveis de acetilcolina no cérebro; Terapias Cognitivas : atividades que estimulam a mente, como leitura e jogos, podem ser benéficas para manter as habilidades cognitivas por mais tempo;

: atividades que estimulam a mente, como leitura e jogos, podem ser benéficas para manter as habilidades cognitivas por mais tempo; Suporte Familiar: o envolvimento da família é crucial no manejo da doença. Grupos de apoio podem oferecer recursos valiosos tanto para pacientes quanto para cuidadores.

Prevenção do Alzheimer

Embora não haja garantias contra o desenvolvimento do Alzheimer, algumas estratégias podem ajudar a reduzir o risco:

Estilo de Vida Saudável : dieta equilibrada e exercícios regulares são fundamentais;

: dieta equilibrada e exercícios regulares são fundamentais; Estimulação Mental : manter-se mentalmente ativo através de leitura ou aprendizado contínuo pode ser benéfico;

: manter-se mentalmente ativo através de leitura ou aprendizado contínuo pode ser benéfico; Socialização: interações sociais regulares ajudam a manter as funções cognitivas.

