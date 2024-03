“Amadeirado e sensual”: Bolsonaro lança perfume no dia do aniversário

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) completa 69 anos nesta quinta-feira (21/3) e, no mesmo dia, anunciou o lançamento de um perfume. A fragrância faz parte da linha de Michelle Bolsonaro (PL) com a marca de Agustin Fernandez, maquiador e amigo da ex-primeira-dama.

Jair Bolsonaro Eau de Parfum tem 100ml e custa R$ 247. Segundo o site do maquiador, a fragrância conta com harmonia de laranja, limão tahiti, tangerina, bergamota, limão siciliano e néroli, entre outros.

Confira descrição completa do produto:

Desperte seus sentidos com uma explosão de frescor cítrico amadeirado. Nossa fragrância inicia sua jornada com uma harmonia vibrante de laranja, limão tahiti e tangerina, envolvidos pela suculência da bergamota e a sofisticação do limão siciliano, enquanto o néroli adiciona um toque floral delicado. Adentre um coração pulsante, onde o cyclamen e a violeta se entrelaçam com notas refrescantes oceânicas e a doçura envolvente do jasmim e da rosa, complementados pela vivacidade do alecrim e pela especiaria sutil do coentro e da noz-moscada. Por fim, mergulhe nas profundezas sedutoras de um fundo amadeirado e sensual, onde o âmbar e o patchouli se entrelaçam com a riqueza do cedro e a suavidade do almíscar branco, envolvendo você em uma aura de mistério e elegância duradoura.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais de Michelle Bolsonaro e Agustin Fernandez.

Veja as imagens do lançamento da fragrância de Bolsonaro:

O lançamento também antecede o aniversário da ex-primeira-dama, que completa 43 anos nesta sexta-feira (22/3).