Amanda Kimberly e Bruna Biancardi se envolvem em polêmica na web

A relação entre Amanda Kimberly, mãe de Helena, filha caçula de Neymar, e Bruna Biancardi, atual namorada do jogador e mãe de Mavie, voltou a gerar discussões nas redes sociais. Nesta terça-feira (15), Amanda curtiu comentários de seguidores que insinuavam que Bruna estaria competindo com ela e demonstrando desconforto com a relação entre Neymar e sua filha Helena. A repercussão desses comentários levou Bruna a se manifestar.

Um dos comentários curtidos por Amanda dizia: “A outra está incomodada e insegura em relação a Amanda Kimberly, competindo sozinha, enquanto a mãe de Helena está no sossego.” Outro comentário, também curtido por Amanda, afirmava: “Mas teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim, nítido o incômodo com a Helena.” A interação de Amanda com essas postagens foi rapidamente notada e gerou um grande debate online.

Diante da situação, Bruna Biancardi decidiu se pronunciar e negou que estivesse tentando interferir na relação de Neymar com Helena. “Que pena que ela pensa dessa forma e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto para falar. Ao invés disso, fica expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseada em coisas inverídicas”, disse.

Bruna também mencionou que, ao contrário de Amanda, não recebeu a mesma compreensão durante o seu pós-parto. Ela explicou que, ao retomar o relacionamento com Neymar, aceitou naturalmente o convívio dele com Helena. “No momento em que eu decidi retomar meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é nova para todos nós”, completou.

A influenciadora criticou as acusações de que trataria Helena de forma inadequada, chamando-as de “tristes e doentias”. “Pensar que eu destrataria uma criança é muito triste, é doentio. A forma de tratamento seria a mesma que eu desejaria que fosse com a minha filha, que a minha filha recebesse. Ela não tem motivos para falar sobre mim. Eu nunca falei nada sobre ela. Sempre tive empatia por uma mulher recém-parida, coisa que não aconteceu comigo”, desabafou.

Bruna encerrou o desabafo destacando que não deseja alimentar rivalidades com Amanda e espera que a situação possa ser resolvida de forma mais madura no futuro. “Espero que as coisas possam ser resolvidas de outra forma daqui para frente, como pessoas maduras e que tenham um ponto em comum que deve ser colocado à frente de qualquer outra coisa. Esse tipo de rivalidade é incabível e não deveria ser alimentada. Pelo menos é assim que eu penso”, concluiu.

[Legenda]© Instagram

