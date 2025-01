Amaury Lorenzo expõe relação com atores da Globo: “A gente se pega”

O ator Amaury Lorenzo, o Chico da novela Volta Por Cima, da Globo, tem feito sucesso nas redes sociais com vídeos divertidos ao lado dos colegas de emissora Samuel de Assis e Felipe Velozo, o que tem deixado muitos internautas curiosos sobre a relação dos três. Em entrevista, o artista falou sobre a suposta “brotheragem” entre eles e detalhou a amizade com os famosos.

No Instagram, Amaury Lorenzo, Samuel de Assis e Felipe Velozo protagonizam uma série de vídeos chamada A Novela de Vocês, em que os atores se divertem juntos. Em entrevista ao colunista Kadu Brandão, porém, o ator da novela das 19h disse que ele e os colegas globais nutrem uma amizade carinhosa – e não passa disso.

Comentou relação

“Samuel e Felipe são dois irmão, a gente tem um negócio de cumplicidade, de amizade, muito forte”, disse Amauy Lorenzo neste sábado (25/1), durante sua passagem pelo Festival de Verão Salvador 2025. “Quando vocês veem a gente se divertindo, é porque a gente já chorou, já se ajudou”, completou o famoso.

“Esses dias eu tava com Felipe procurando apartamento. Outro dia estava com Samuca trabalhando juntos. Então, a gente tem uma irmandade muito forte. São três homens pretos que se juntaram com muita força”, ressaltou Amaury Lorenzo.

Brotheragem?

Questionado sobre a “brotheragem” entre os três, atribuída pelos internautas por conta das interações carinhosas entre os atores, Amaury Lorenzo se divertiu. “Sempre tem brotheragem. A gente se pega, se abraça, se cheira. Que pergunta, hein?”, disse, aos risos.

Mas ressaltou que tudo não passa de uma amizade saudável. “É tudo amizade, somos amigos. Felipe e Samuel estão namorando, eu estou solteiro. Não tem safadeza nenhuma não. Somos amigos e a gente se respeita bastante”, garantiu o ator da Globo.

Atualmente, Amaury Lorenzo interpreta Chico, ex-namorado de Madá (Jéssica Ellen) e filho do seu Moreira (Tonica Pereira). Disposto a mudar de vida, Chico será contratado como novo capanga de Violeta Castilho (Isabel Teixeira), que resolverá dar uma chance a ele no seu hall de seguranças. “Você vai fazer um ‘estágio’, está bem assim?”, diz ela, em cena que irá ao ar nos próximos capítulos.