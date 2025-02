Amazon vai gastar ainda mais com IA em 2025

A Amazon está intensificando seus investimentos em inteligência artificial (IA), com uma previsão de gastar cerca de US$ 105 bilhões em 2025, um aumento de 35% em relação ao ano passado. As informações são do Wall Street Journal.

A gigante do comércio eletrônico revelou seus gastos de capital no quarto trimestre, totalizando US$ 26,3 bilhões, um número que deve ser representativo para o ano.

Esse montante ultrapassa as expectativas de analistas, que aguardavam um gasto de US$ 86 bilhões. A empresa não especificou o valor total de seus gastos em capital, mas os gastos com compras de propriedades e equipamentos chegaram a US$ 27,8 bilhões no último trimestre.

A Amazon pretende ultrapassar os US$ 100 bilhões em investimentos de IA – Imagem: Jonathan Weiss/Shutterstock)

Investimento alto de big techs é refutado por IA chinesa

Essa tendência de grandes investimentos também é observada em outras empresas de tecnologia, como Alphabet, Meta e Microsoft , que planejam aumentos significativos em seus gastos de capital para 2025.

, que planejam aumentos significativos em seus gastos de capital para 2025. Essas projeções surgem em meio ao barulho feito pela startup chinesa DeepSeek , que afirma ter reduzido os custos de treinamento de modelos avançados de IA, gerando uma queda no mercado e atingindo empresas como a Nvidia, fornecedora de chips para IA.

, que afirma ter reduzido os custos de treinamento de modelos avançados de IA, gerando uma queda no mercado e atingindo empresas como a Nvidia, fornecedora de chips para IA. No entanto, a Amazon discorda da ideia de que a redução de custos em componentes tecnológicos levaria a menos gastos em tecnologia.

O CEO da empresa, Andy Jassy, explicou que, ao contrário das expectativas, a demanda por tecnologias avançadas como a IA e a computação em nuvem deve continuar impulsionando investimentos elevados.

Esses gastos podem beneficiar empresas como a Nvidia, mas também geram preocupações nos investidores sobre o retorno de tais investimentos. Após o anúncio, as ações da Amazon caíram mais de 4%.

A empresa, no entanto, vê esses gastos como um indicativo positivo para sua divisão de computação em nuvem AWS, que está em rápida expansão e deve gerar mais de US$ 150 bilhões até 2026.

Gastos da Amazon podem gerar impacto positivo para a AWS, sua divisão de computação em nuvem (Imagem: Grand Warszawski / Shutterstock)

