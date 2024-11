Ambev anuncia R$ 40 milhões para apoiar projetos culturais e esportivos; veja como se inscrever

A Ambev anunciou nesta terça-feira, 5, o “Edital Ambev Brasilidades”, que destinará R$ 40 milhões para projetos em diferentes áreas da cultura e do esporte em todas as regiões do Brasil.

Os projetos culturais podem englobar arte, dança, gastronomia e audiovisual, por exemplo. Eles podem ser voltados a públicos específicos como idosos, mulheres, negros, povos originários, pessoas com deficiência ou LGBTQIA+.

Entre os critérios de seleção previstos no edital, está a necessidade de que os projetos inscritos garantam a mobilidade social dos profissionais participantes, com desenvolvimento técnico e geração de renda.

A iniciativa faz parte das comemorações de aniversário de 25 anos da empresa, responsável por marcas como Brahma, Budweiser, Beck’s, Guaraná e Beats.

Como se inscrever

As inscrições para o “Edital Ambev Brasilidades” são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Prosas, entre 5 de novembro de 2024 e 31 de dezembro de 2025.

As instituições terão a oportunidade de acompanhar todo o processo de escolha e as orientações diretamente pela plataforma.

