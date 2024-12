Ambulância do SAMU de Jaguaquara é atingida por pedra enquanto equipe socorria homem atropelado

Na tarde desta sexta-feira (27), a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 de Jaguaquara, localizada no Vale do Jiquiriçá, foi alvo de um ataque enquanto prestava atendimento a uma vítima de atropelamento. O veículo, que estava estacionado na Praça dos Imigrantes, foi atingido no para-brisa por uma pedra lançada por um homem, que, segundo informações, estava em surto psicótico.

A equipe do SAMU estava no local socorrendo um paciente de 63 anos, que havia sido atropelado, quando o incidente ocorreu. O homem, conhecido pela equipe por sofrer de problemas mentais, já havia sido atendido em outras ocasiões pelos mesmos profissionais. Após o ataque, ele foi imobilizado pela equipe de socorristas, que o afastou do local para evitar novos transtornos.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente e compareceu ao local para registrar a ocorrência e dar o devido apoio à situação. O surto do indivíduo gerou apreensão entre os presentes, mas felizmente não houve feridos além do atropelado, que recebia o atendimento de urgência da ambulância.