Ambulante desacata servidor público e é detido em Vitória da Conquista

De acordo com informações fornecidas pela 77ª CIPM ao site Achei Sudoeste, durante a fiscalização, alguns vendedores derrubaram seus carrinhos, espalhando frutas pelo chão. Um dos vendedores se exaltou e desobedeceu às ordens dos agentes da prefeitura, causando desordem e instigando a população contra os fiscais.

A 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi chamada, nesta quinta-feira (14), para apoiar uma operação de fiscalização da coordenação de posturas do município de Vitória da Conquista, visando assegurar o cumprimento da Lei Municipal que regulamenta o comércio ambulante nas vias públicas.

Ele foi contido e detido. Amigos e familiares do detido tentaram mobilizar a população, exigindo a intervenção de reforço policial para conter a situação. O homem, de 29 anos, que já possui histórico policial, foi conduzido, junto com as partes envolvidas, ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), onde a ocorrência foi registrada.