AMD na CES 2025: processadores para jogos, IA e desktops

Na CES 2025, em Las Vegas, a AMD anunciou uma ampla linha de processadores projetados para desktops, notebooks e consoles portáteis de jogos. A empresa, que vem ampliando sua presença no mercado de CPUs, aposta em inovação para consolidar sua posição no segmento de alta performance e dispositivos equipados com inteligência artificial.

Com participação de 28,7% no mercado de CPUs para desktops no terceiro trimestre de 2024, a AMD registrou um crescimento de 9,6 pontos percentuais em comparação com o mesmo período do ano anterior. No setor de chips móveis, a empresa também avançou, alcançando 22,3% de participação no mesmo período. Apesar dos números positivos, a AMD revelou uma estratégia agressiva para 2025, com destaque para novos produtos como o Ryzen 9 9950X3D.

Ryzen 9 9950X3D: foco em gamers e criadores

O Ryzen 9 9950X3D é voltado para gamers e criadores de conteúdo e possui 16 núcleos baseados na arquitetura Zen 5, com clock de até 5,7 GHz. Segundo benchmarks divulgados pela AMD, o processador é 8% mais rápido em jogos como Hogwarts Legacy e Starfield, em comparação com o Ryzen 7950X3D. Outro destaque é o Ryzen 9 9900X3D, um modelo com 12 núcleos e clock máximo de 5,5 GHz. Ambos os processadores estarão disponíveis no primeiro trimestre de 2025.

Para dispositivos portáteis, a AMD lançou a série Fire Range, destinada a laptops de médio porte e ultrafinos. Com núcleos que variam entre 12 e 16, esses chips têm clocks de até 5,4 GHz e consumo energético reduzido, cerca de 54 W, menos da metade do Ryzen 9 9950X3D.

AMD lança chips com inteligência artificial integrada

A AMD também reforçou seu compromisso com dispositivos equipados com inteligência artificial, lançando as séries Ryzen AI 300 e Ryzen AI Max. Esses processadores possuem unidades de processamento neural (NPUs) dedicadas a tarefas de IA, como edição de imagens e modelos de linguagem. O Ryzen AI Max, voltado para PCs compactos e laptops, será a opção premium, com clocks de até 5,1 GHz e desempenho avançado em aplicações de renderização 3D e IA.

A AMD anunciou inovações em chips de IA durante o evento (Imagem: AMD / Divulgação)

Já para dispositivos de custo mais acessível, a série Ryzen 200, com até 8 núcleos e clocks de até 5,2 GHz, chegará ao mercado no segundo trimestre de 2025.

AMD expande ação no mercado de dispositivos portáteis e GPUs

Dispositivos portáteis, como o Steam Deck, continuam sendo um segmento de crescimento para a AMD.

A empresa apresentou novos processadores Ryzen Z2, incluindo o Z2 Go e o Z2 Extreme , projetados para alto desempenho em formatos compactos. Ambos serão lançados no início de 2025.

, projetados para alto desempenho em formatos compactos. Ambos serão lançados no início de 2025. Além disso, a AMD revelou suas novas placas gráficas da série Radeon RX 9070, baseadas na arquitetura RDNA 4.

Com melhorias em ray tracing e aceleração de IA , essas GPUs prometem desempenho superior e estarão disponíveis no primeiro trimestre de 2025.

, essas GPUs prometem desempenho superior e estarão disponíveis no primeiro trimestre de 2025. A tecnologia FidelityFX Super Resolution 4.0, que utiliza algoritmos de IA para ampliar o conteúdo de jogos para até 4K, também foi destacada.

A AMD lançou a série Radeon RX 9070 na CES 2025 (Imagem: AMD / Divulgação)

