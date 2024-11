Americano desperta do coma após choque elétrico de 4.160 Volts na cabeça

O norte-americano John Pendleton, de 36 anos, sobreviveu a um acidente impressionante e transformador. Enquanto trabalhava em uma mina na Flórida, nos Estados Unidos, John sofreu uma descarga elétrica de 4.160 volts que atingiu sua cabeça, causando queimaduras de terceiro e quarto graus em 30% da parte superior de seu corpo. O impacto resultou em hemorragia cerebral, fratura no crânio e traumatismo cranioencefálico, deixando-o em coma.

Contra todas as probabilidades e previsões médicas, John despertou do coma, surpreendendo até os próprios médicos, que haviam alertado sua esposa, Tiffany Pendleton, sobre as mínimas chances de sobrevivência. Ele enfrentou cirurgias complexas, incluindo a remoção de pele queimada, enxertos e sete transfusões de sangue, em um procedimento que durou 12 horas. Após dois meses internado, recebeu alta, para alívio de sua esposa e dos dois filhos.

Apesar da recuperação física, o desafio emocional tornou-se uma nova batalha para John. As cicatrizes deixadas pelo acidente afetaram profundamente sua autoestima. Foi então que Tiffany o encorajou a transformar sua dor em uma forma de superação, sugerindo que ele compartilhasse sua história com outras pessoas.

A ideia deu frutos. Em uma entrevista ao jornal The Sun, John revelou que encontrou nas redes sociais um espaço de conexão e cura. “Fiz um vídeo no TikTok onde mostrei todas as minhas marcas. Em pouco tempo, começaram a chegar comentários de pessoas que também compartilharam suas histórias. Isso me ajudou muito”, contou ele.

Agora, entre as constantes cirurgias de reconstrução, John e Tiffany dedicam-se a criar conteúdos inspiradores para seus seguidores. Ele usa suas redes sociais para divulgar relatos de superação, ajudando outras pessoas a lidarem com traumas de diferentes naturezas.

