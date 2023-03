Americano é preso em Salvador por violação sexual e porte de drogas

Um americano, de 29 anos, engenheiro de software, foi preso nesta quarta-feira (29), no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, após uma garota de programa chamar a polícia porque não recebeu o pagamento pelo trabalho.

O homem é natural da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e estava trabalhando na capital baiana por meio de homeoffice há cerca de 1 ano, com o visto de turista. Ele morava em um prédio de luxo no Rio Vermelho com a companheira, que é brasileira.

Na tarde desta terça-feira (28), uma mulher foi expulsa do apartamento do suspeito depois de não receber a quantia de R$ 1 mil pelo serviço sexual prestado ao americano.

Uma viatura da Polícia Militar, que passava pelo local, ouviu o relato da garota de programa e agentes chamaram policiais da delegacia do Rio Vermelho para conseguir fazer o acompanhamento para o apartamento do americano.

De acordo com a TV Bahia, o homem estava sob efeito de drogas e acabou agredindo a companheira que recebeu os policiais. O americano chegou a segurar uma pistola de um policial e ainda se masturbou na frente dos agentes dentro do apartamento.

Após ser imobilizado, o americano foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, localizada na Baixa do Fiscal, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, ele “acabou autuado pelos crimes de resistência, desobediência, ato obsceno, consumo de drogas e violação sexual”. O homem deve ser encaminhado à audiência de custódia.