Amiga de Juliette posa agarrada com namorado da cantora e causa: veja

Reprodução/ Instagram

1 de 1 Juliette e o namorado, Kaique Cerveny, em foto na piscina. Os dois surgem abraçados, sorrindo e usando roupas de banho – Metrópoles – Foto: Reprodução/ InstagramAmiga fura olho? Amiga de Juliette Freire, Camilla Diniz recebeu críticas na web após publicar uma foto ao lado do crossfiteiro Kaique Cerveny, namorado da campeã do BBB. A legenda chamou atenção dos internautas, já que Diniz aponta que o atleta seria o seu namorado.

“Extra: a verdade é que ele é meu e Juliette é o disfarce”, publicou Camilla em seus Stories do Instagram, marcando a cantora na imagem.

Kaique chegou a compartilhar a publicação em seu próprio Instagram. O casal viaja para Paraíba com Camilla, o namorado e outras amigas.

No Twitter, a publicação de Camilla gerou revolta entre os cactos — nome do fã-clube de Juliette. “Passando mal com a amiga fura-olho da Juliette”, disse um. “Meu Deus o namorado da Juliette com a amiga dela???????? Nem fudend*, limites manas”, opinou outro.

Em resposta aos comentários, Juliette publicou um vídeo onde aparece se divertindo com as amigas. “Amizades de verdade. Terapia em dia. Felicidade”, escreveu, acompanhado de emojis de “ok”.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?