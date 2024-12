Amiga de Preta Gil explica motivo de cirurgia de 18 horas

A cantora Preta Gil passa, nesse momento, por uma cirurgia que tem previsão de durar cerca de 18 horas e tem o objetivo de retirar novos tumores que cresceram no corpo dela. Uma das melhores amigas da cantora, Malu Barbosa, explicou o motivo para que a cirurgia seja tão longa.

De acordo com Malu, a ideia é que os médicos possam ter tempo para tomar as melhores decisões na hora de retirar os tumores. “É uma cirurgia demorada mesmo e tudo foi programado pra ser feito com calma e tranquilidade. Assim que tivermos mais informações voltamos para falar! Ela está com os melhores e bem preparada”, garantiu.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Ana Maria Braga manda apoio a Preta Gil após anúncio de nova cirurgia Reprodução/Instagram 2 de 6 Preta Gil pede orações antes de nova e extensa cirurgia Instagram/Reprodução 3 de 6 Preta Gil está passando por uma nova operação para retirada de tumores Instagram/Reprodução 4 de 6 Preta Gil posa nos bastidores de um evento Instagram/Reprodução 5 de 6 Preta Gil Foto: Instagram/Reprodução 6 de 6 A famosa está em tratamento contra um câncer de intestino Foto: Instagram/Reprodução

Ela ainda aproveitou para tranquilizar fãs e amigos. “Sei que estamos todos ansiosos, mas vai ficar tudo bem”, finalizou a amiga de Preta no Story compartilhado no Instagram.

Malu também usou a rede social para fazer uma declaração para a amiga. “Agora você está na cirurgia e pela primeira vez não consigo falar com você o dia todo! O caminho está sendo difícil por agora, mas vamos juntas passar por isso! Você é minha luz!”, começou.

“Vai ficar tudo bem porque estamos com os melhores! A Fé nos move e o amor que você tem em volta emociona. Seguimos! Te amo incondicionalmente. Nossa Senhora está do seu lado”, disse ainda na legenda de um carrossel de fotos.