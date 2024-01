Amiga de Vanessa Lopes atualiza como tiktoker está após desistência

Reprodução/Instagram

1 de 1 Vanessa Lopes no hospital com abelhinha – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramA influencer Priscila Caliari, amiga próxima de Vanessa Lopes, deu atualizações sobre a tiktoker, que desistiu do BBB24 na semana passada, após passar por um crise emocional.

“A melhor coisa que ela fez foi apertar aquele botão porque agora ela está com a família dela, está bem, está recebendo os cuidados que ela precisa”, disse Caliari.

“Infelizmente vocês conseguiram ver um outro lado, que é o que acontece quando a internet pega alguém para Cristo”, continuou.

“Cuidar da nossa cabecinha e ter cuidado com a do outro, porque o que você diz afeta e muito a vida do outro”, finalizou.

