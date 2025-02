Amiga posta foto de irmãs patinadoras dentro de avião antes da tragédia

Uma foto comovente, tirada poucos minutos antes da decolagem, registrou os últimos momentos de vida das irmãs Everly, de 14 anos, e Alydia, de 11, dentro do avião que se chocaria contra um helicóptero militar. O acidente, ocorrido na quarta-feira (29), deixou 67 mortos, tornando-se o mais fatal nos Estados Unidos nos últimos 24 anos.

A foto foi capturada pela mãe das meninas, Donna Livingston, pouco antes do embarque. Nela, Everly e Alydia aparecem sorridentes, sem imaginar que aquele momento seria o último que compartilhariam juntas.

Além da imagem das filhas, Donna também fez uma selfie ao lado do marido, Peter, eternizando o que seria a última viagem da família. Pouco depois, ela enviou os registros para sua amiga Jin Ah Longerbeam, que revelou a importância desse momento.

“Elas eram meus bebês”, desabafou Donna ao New York Post.

A família estava a caminho de casa, na Virgínia, após participar de um acampamento de patinação no gelo, voltado para jovens promissores no esporte. As irmãs sonhavam em disputar as Olimpíadas e eram conhecidas na comunidade como as “Irmãs da Patinação no Gelo”.

“Meu objetivo era fazer parte do Time EUA e viajar pelo mundo”, disse Everly, a mais velha, em uma entrevista à FOX5 DC, no ano passado.

O voo transportava 14 atletas do esporte, incluindo os ex-campeões mundiais Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, e seu filho, Maxim Naumov, que competia pelos Estados Unidos.

A equipe de patinação artística do país confirmou que vários atletas, treinadores e familiares estavam no voo, voltando do National Development Camp, um dos eventos mais importantes da modalidade.

O pai das meninas, Peter Livingston, chegou a construir uma pista de patinação no quintal de casa, tamanho o apoio ao sonho das filhas.

“Eles faziam de tudo para tornar os sonhos das meninas realidade”, comentou Jin, amiga da família.

“É triste vê-las partirem assim porque sei que tinham um futuro brilhante”, lamentou Wolfe Jin, filho da amiga que recebeu as fotos.

