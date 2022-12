Amigo de Humberto Carrão explica confusão de suposto namoro: ‘Sou veado, ele é hétero’

Na manhã desta sexta (30), fãs de Humberto Carrão passaram a especular uma relação do ator com o produtor e diretor de arte de filmes Thales Junqueira. O diretor publicou uma foto em seu Instagram em que aparece ao lado do ator, do cantor Caetano Veloso e da atriz Regina Casé.

Os dois, no entanto, não estão namorando e são amigos de muitos anos, segundo Thales, que explicou a situação ao Extra.

“Somos amigos há muitos anos. O ‘cupida’ na legenda da foto se referia ao fato de nossa amiga Regina Casé ter nos apresentado ao Caetano (Veloso), de quem somos fãs. Eu sou veado, Humberto é hétero, e somos amigos. E é isso”, resumiu o produtor. Thales trabalhou com Regina em “Que horas ela volta?”.

Ele também criticou veículos que apontaram o namoro, respostando um tuíte de outro internauta.

No post em que aparece com Carrão, Thales chama Casé de “nossa cupida”. Em uma das fotos, Casé comenta: ‘Tão bom, amores meus’. Nos comentários, alguns fãs escreveram sobre a possível relação: ‘Meu casal’, disse um seguidor. ‘Felicidades ao casal’, escreveu outro fã do ator.

Carrão está visitando Salvador com o produtor. Na terça-feira (27), o artista publicou uma foto no Pelourinho com a colega Regina Casé.

Destaque na novela “Todas as Flores”, Carrão desembarcou em Salvador, onde deve passar o Ano Novo, e compartilhou registros da tradicional missa da terça-feira na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

