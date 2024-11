Amigo de Liam Payne fala após ser indiciado pela morte do cantor

Rogelo “Roger” Nores, amigo argentino de Liam Payne que estava com o cantor momentos antes dele morrer em um hotel de Buenos Aires, foi indiciado pela morte do artista. Diante dos novos fatos, o amigo detalhou os últimos momentos com o ex-One Direction.

“Estou com o coração partido com essa tragédia e tenho sentido falta do meu amigo todos os dias”, disse Nores em entrevista ao jornal britânico Daily Mail.

Nores é acusado de abandonar Liam à beira de morte e de ser cúmplice no fornecimento de drogas a Payne. Segundo a legislação da Argentina, ele pode ser punido com uma pena de até 15 anos de prisão, mas o amigo do cantor nega que tenha o abandonando.

“Nunca abandonei Liam, fui ao hotel dele três vezes naquele dia e saí de lá 40 minutos antes do aconteceu. Tinha 15 pessoas no saguão do hotel, conversando e brincando com ele quando fui embora. Nunca poderia imaginar que algo assim aconteceria”, lamentou ele.

Além de Roger, outras duas pessoas, que trabalhavam no hotel onde Liam Payne estava hospedado e morreu, foram indiciadas pela morte do cantor. Eles também são acusados de fornecer drogas ao cantor britânico.