‘Amo Trump tanto quanto um hétero pode amar outro homem’, afirma Musk

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O bilionário dono do X, Elon Musk, publicou em seu perfil na rede social que “ama Trump tanto quanto um homem hétero pode amar outro homem”, nesta sexta-feira (7).

A publicação é intercalada a uma série de outras em que Musk escreve elogios e mensagens em que sugere cumprir ordens do presidente americano, Donald Trump, enquanto compartilha posts do próprio presidente com críticas à Usaid, a agência americana para o desenvolvimento internacional, e contra canudos de papel.

“Sim, senhor presidente” e “o melhor presidente de todos os tempos” são alguns dos termos usados por Musk ao republicar mensagens do presidente. Ele também tem repostado memes sobre o “bromance” entre os dois (termo em inglês que mistura as palavras “romance” e “mano”).

O bilionário deixa clara sua admiração por Trump ao menos desde que começou a se envolver diretamente na campanha do republicano para voltar à Casa Branca.

O ponto de inflexão nesse apoio se tornou público logo após a tentativa de assassinato cometida contra Trump durante comício na Pensilvânia, em julho do ano passado -ocorrido um dia depois de vir à tona que Musk havia se tornado doador de comitê pró-Trump.

“Você tem que admirar que Trump, depois de receber um tiro, com sangue descendo pela sua face -poderia haver um segundo atirador, nunca se sabe-, estava socando o ar e gritando ‘lutem, lutem, lutem’. Ele é corajoso. É uma coragem instintiva, não é calculada”, disse Musk em entrevista.

Desde então, o bilionário apenas aumentou sua participação na campanha e os louvores ao republicano, que se tornou seu aliado a ponto de envolvê-lo no governo. Musk lidera o Doge, sigla em inglês para Departamento de Eficiência Governamental, que apesar do nome não é de fato um departamento, mas um órgão mais próximo de um conselho.

Nesta sexta, durante entrevista coletiva com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, Trump anunciou os próximos passos de Musk à frente do Doge, em indicação de expansão dos poderes do aliado.

“Ele revisará a Educação bem rápido e também vai olhar para os militares também”, afirmou o republicano, indicando que o Departamento de Educação e o Pentágono são os próximos órgãos do governo federal em que o grupo de Musk atuará.

O papel de Musk e do órgão, no entanto, tem sido motivo de grande confusão dentro e fora do governo federal.

De acordo com o jornal The Washington Post, eleitores têm inundado as linhas telefônicas no Capitólio nesta semana, muitos deles fazendo perguntas sobre Musk e sua cruzada contra algumas agências, como a Usaid.

Parlamentares disseram que os sistemas telefônicos ficaram sobrecarregados, inclusive ao ponto de impedir que eleitores conseguissem deixar uma mensagem, algo incomum.

A senadora republicana Lisa Murkowski afirmou que os telefones do Senado estavam recebendo 1.600 chamadas por minuto, em comparação com as habituais 40 chamadas por minuto. Muitas das chamadas que ela tem recebido são de pessoas preocupadas com funcionários do Doge e o amplo acesso a sistemas do governo e informações sensíveis que eles estariam recebendo.